Samsung Galaxy S23: la versione europea avrà il processore di Qualcomm, confermato

In queste ore la versione europea del Galaxy S23 di Samsung è appena apparsa all’interno di Geekbench. Dal sito vediamo che presenta il famigerato processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato; questo suggerisce che non vedremo l’iterazione con SoC Exynos e che il debutto è alle porte.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo della versione internazionale?

Come detto in più volte, la line-up Galaxy S23 di Samsung sarà lanciata nel corso del primo trimestre del 2023; abbiamo visto il telefono sia sul portale indiano BIS che in altri portali. 91mobiles per esempio, ha scoperto l’esistenza della versione globale del flagship sudcoreano avente il numero di modello SM-S911B. Dal sito poi apprendiamo anche il processore, la versione di Android, la RAM adoperata e non solo.

Dal sito di Geekbench V5.4.6 scopriamo che il device ha ottenuto 578 punti nei test single-core e 2118 nel multi-core. Dalle informazioni scopriamo che funzionerà con Android 13 con skin One UI 5 e il processore avrà una velocità di Clock di 3,36 GHz. La versione base disporrà di 8 GB di RAM, ma ci saranno altre opzioni da 12 GB.

Per quanto concerne le altre specifiche tecniche, il Galaxy S23 presenterà uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz. Il processore sarà abbinato a 8 o 12 GB di memoria e lo storage sarà di 128, 256 o 512 GB. Il fingerprint sarà in-display e supporterà il modem 5G. Sul fronte fotografico infine, citiamo la main camera da 50 megapixel con flash LED, l’ultrawide da 12 Mpx e il tele da 10 Mega. Lo snapper selfie invece, sarà da 10 Mpx e la batteria da 3900 mAh con ricarica da 25W.

Se volete il top di gamma dell’azienda, il Galaxy S22 Ultra 5G, sappiate che lo trovate su Amazon a 929,99€ ma arriverà dopo Natale a causa dell’alta richiesta vista sul portale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.