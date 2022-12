Samsung Galaxy S23: la serie verrà presentata il 1° febbraio (RUMOR)

Manca pochissimo al debutto della serie Galaxy S23 di Samsung; la line-up è stata svelata all’inizio dell’anno corrente e si dice che la compagnia abbia lavorato a lungo alla nuova generazione. Dai rapporti precedentemente trapelati sul web abbiamo letto che la formazione potrebbe arrivare nel corso della prima parte dell’anno, ma i rumors usciti finora erano tutti molto contrastanti fra loro. Non c’è ancora una conferma ufficiale di quando li vedremo ma oggi, un noto insider del web ha rivelato quella che sembra essere – a tutti gli effetti – la data di presentazione del Galaxy Unpacked 2023.

Samsung Galaxy Unpacked 2023: si terrà il 1° febbraio, a quanto pare

A riportare il leak ci ha pensato il tipster Ice Universe con due post su Twitter; questa potrebbe essere la data di lancio per il mercato USA e internazionale, mentre altri mercati potrebbero ricevere i telefoni il 2 febbraio.

Galaxy Unpacked — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

In passato abbiamo letto che la società era ancora in alto mare con il collocamento dei device in termini di prezzo, ma adesso sembra essere stato tutto risolto. Ovviamente è un rumor, quindi vi invitiamo a prenderlo come tale. Non di meno, abbiamo letto che i telefoni avranno tutti il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con memorie RAM da 8 o 12 GB e storage veloci non espandibili. Supporteranno la ricarica via cavo da 25W ma avranno batterie da 3900 e 4700 mAh (S23 e S23+).

Il modello basico avrà uno schermo da 6,1 pollici FullHD con refresh rate da 120 Hz, mentre il Plus lo avrà da 6,6 pollici. L’Ultra avrà specifiche al top, le migliori del segmento. La selfiecam sarà da 12 Mpx su tutta la linea, mentre sul posteriore vedremo main camere da 50 Mega. Solo l’Ultra avrà un sensore ISOCELL da 200 Megapixel.

