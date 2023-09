Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon con cashback: bastano 578€

Il Samsung Galaxy S23 è, sempre di più, lo smartphone compatto su cui puntare: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 578 euro grazie alla promozione cashback che, per gli acquisti effettuati entro il 17 settembre, garantisce 100 euro di rimborso (portando così la spesa effettiva da 678 euro a 578 euro).

Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per tutti gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Da notare, invece, che con la promo cashback, il Galaxy S23+ costa 834 euro su Amazon.

Samsung Galaxy S23 in offerta a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone più completi sul mercato: dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, lo smartphone ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato dalla One UI e con la garanzia di supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 578 euro, grazie ai 100 euro di sconto extra garantiti dalla promozione cashback. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

