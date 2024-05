Samsung Galaxy S23 in offerta: con il 38% di sconto, è lui è il best buy del giorno

Il Samsung Galaxy S23, lanciato nel febbraio 2023, è ancora oggi uno dei migliori top di gamma essenziali sul mercato. Ha tutto quello che ti serve, a partire da un chipset potente e progettato per vincere ogni sfida. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo: grazie allo sconto del 38%, oggi lo paghi 604,00€!

Al momento del checkout, se lo desideri, potrai decidere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo l’offerta ancora più comoda e accessibile. Non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il Galaxy S23 ha un design pulito e compatto. Monta un Display 6.1” Dynamic AMOLED 2X, con un picco di luminosità impressionante: ben 1750 nits, per una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto alla scocca troviamo il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, SoC di riferimento per tutti i top di gamma Android usciti nel 2023.

Il comparto fotografico non è da meno: troviamo una fotocamera grandangolare da 50MP, progettata per offrire scatti altamente dettagliati in pressoché qualsiasi condizione. Samsung ha fatto un lavoro importante anche per migliorare la modalità scatti notturni: ottenere quella foto perfetta della luna piena non è mai stato così semplice 😉

Nel complesso, il Samsung Galaxy S23 è uno smartphone pressoché perfetto sotto ogni profilo. Una scelta estremamente solida per chi vuole un top di gamma senza dover per questo spendere più di 1000€. Non farti scappare questa offerta: hai ancora poco tempo per approfittare del 38% di sconto.