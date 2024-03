Samsung Galaxy S23 in offerta al prezzo più basso del web è un AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone compatto e potente, in questo momento, la scelta giusta è una sola: acquistare il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 524 euro che rappresenta il prezzo più basso del web a oggi. Lo sconto è garantito da questa offerta eBay ed è possibile completare l’acquisto dello smartphone anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che, per la fascia di prezzo, non ha rivali di alcun tipo. Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Lo smartphone ha il sistema operativo Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 524 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo smartphone è disponibile con consegna gratuita e Garanzia Italia. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.