Samsung Galaxy S23 in offerta a 669€: è il BEST BUY di oggi su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 cala ancora di prezzo e ora è disponibile al prezzo scontato di 669 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il top di gamma compatto di Samsung con una spesa ridotta. Il modello in offerta è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere allo sconto è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo su Amazon è un best buy

Il Samsung Galaxy S23 è il top di gamma compatto di riferimento, in questo momento, sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici affiancato dal chip Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista.

Grazie al chip molto efficiente di Qualcomm, inoltre, anche l’autonomia dello smartphone è ottima. Lo smartphone ha anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Lato software, invece, troviamo Android 13, personalizzato dalla One UI.

Tra le specifiche del Samsung Galaxy S23 c’è spazio per il supporto Dual SIM oltre che per il chip NFC e per un sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone di Samsung ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali, in ogni contesto di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 669 euro. Per accedere subito all’offerta, destinata a esaurirsi rapidamente, è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo smartphone è spedito direttamente da Amazon ed è disponibile nella colorazione Phantom Black.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.