Samsung Galaxy S23 in offerta a 594€ su Amazon: NON HA RIVALI

Il Samsung Galaxy S23 diventa sempre più conveniente e, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile oggi, è acquistabile al prezzo scontato di 594 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani sul compatto di Samsung che, in questo momento, è la soluzione più conveniente per tutti gli utenti alla ricerca di un modello ad alta potenza ma con dimensioni contenute. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 è da prendere subito con la nuova offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy S23 è uno dei migliori compatti sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti e tanta efficienza.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il Samsung Galaxy S23 è dotato del supporto Dual SIM e del chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e garanzia di un supporto di lunga durata da parte della casa coreana.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 594 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. In offerta sono disponibili solo poche unità. Per acquistare lo smartphone a prezzo ridotto, quindi, è necessario non perdere tempo e cogliere al volo l’occasione.

