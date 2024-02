Samsung Galaxy S23 in offerta a 575€ su Amazon: è l'AFFARE del giorno

Tra i principali effetti derivanti dal debutto dei nuovi Galaxy S24 c’è anche il fisiologico calo di prezzo dei Galaxy S23: la conferma arriva dalla nuova offerta Amazon di oggi che consente l’acquisto del Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 575 euro. Lo smartphone compatto è ora la soluzione giusta per tanti utenti alla ricerca di un dispositivo potente e con dimensioni non esagerate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo su Amazon è un affare

Il Samsung Galaxy S23 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, con un prezzo ridotto e dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il SoC è il potente Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI. Lo smartphone è Dual SIM e ha il chip NFC. Il nuovo calo di prezzo ha reso il Galaxy S23 uno dei modelli più interessanti della fascia media, in particolare tra cui punta su un modello compatto. In questa categoria, infatti, S23 non ha rivali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 575 euro. Lo smartphone è spedito da Amazon ed è disponibile nella colorazione Phantom Black. Per accedere all’offerta, valida per un periodo di tempo limitato, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.