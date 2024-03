Samsung Galaxy S23 in offerta a 479€: è un VERO AFFARE

Il Samsung Galaxy S23 tocca il suo nuovo prezzo minimo storico. Lo smartphone compatto di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 479 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24 da aggiungere nel campo dedicato ai codici sconto prima di completare il pagamento. Da notare, inoltre, che scegliendo PayPal come strumento di pagamento è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone proposto in offerta ha Garanzia Italia. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è imperdibile

Il Samsung Galaxy S23 è lo smartphone compatto da comprare oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia assoluta di prestazioni al top per la fascia di prezzo, e un display AMOLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale di 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e garanzia di un supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta eBay e con il codice sconto PSPRMAR24 è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 479 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per lo smartphone compatto di Samsung. Da notare che è possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Il codice PSPRMAR24 è disponibile solo fino al prossimo 17 marzo. Senza questo codice, non sarà possibile beneficiare di uno sconto extra di 45 euro. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.