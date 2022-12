Samsung Galaxy S23: il debutto è stato posticipato (RUMOR)

Si parla sempre più spesso dei nuovi smartphone di punta di Samsung; i Galaxy S23 sono prossimi al lancio, anche se in queste ore abbiamo appreso un rumor molto particolare in merito. Sembra infatti che il debutto dei flagship next-gen stia stato posticipato. Ad ogni modo, abbiamo appreso moltissime indiscrezioni sui modelli in arrivo. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Samsung Galaxy S23: quando arriveranno i nuovi device?

Stando a quanto suggerisce il rapporto proveniente dall’insider @TheGalox, scopriamo che la serie Galaxy S23 è stata posticipata a fine febbraio; inizialmente invece, il lancio era previsto per i primi del mese stesso.

Mid to late February release for the S23 series Deciding on a price for the devices is delaying this release. If it was up to me, $799, $899 & $1199 would be the prices. pic.twitter.com/bYzNW9HAd9 — Anthony (@TheGalox_) December 16, 2022

Il motivo dietro il ritardo delle ammiraglie? Sembra che Samsung non abbia ancora deciso i prezzi dei dispositivi. Purtroppo il costo medio degli smartphone è aumentato a dismisura negli ultimi mesi, in particolare modo nel segmento premium. Un errore in questo senso quindi, potrebbe costare molto caro alla compagnia; ha senso quindi che Samsung voglia prendersi più tempo per decifrare al meglio il mercato analizzando la concorrenza, la domanda e l’offerta nel settore e non solo.

Inoltre, il ritardo non sembra poi così eclatante; dai primi di febbraio alla metà del mese o, al massimo, a fine mese, intercorrono veramente pochi giorni. Pensiamo alla serie Galaxy S22 che è stata annunciata il 9 febbraio e messa in vendita dopo poche settimane. Quest’anno si prevedeva una presentazione per il 9 del mese e una messa in vendita a partire dal 17. Insomma, l’attesa è veramente poca; mancano meno di due mesi, siete pronti?

Vi ricordiamo che nella line-up dovremmo fare la conoscenza di tre modelli: il Galaxy S23 basico, il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra, l’unico con la S Pen integrata nella scocca. Saranno tutti dotati di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm overcloccato e presenteranno features di punta.

