Samsung Galaxy S23: già in sconto, che spettacolo!

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa; abbiamo scoperto infatti che il Samsung Galaxy S23 da poco arrivato sul mercato, si trova già in sconto a soli 859,00 € al posto di 979,00 €, con un risparmio meglio sul prezzo di listino pari al 12%. Grazie ad Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi, ma non finisce qui; perché in confezione troverete anche il caricatore rapido da 25 W, mica male.

La consegna sarà veloce infatti in pochi giorni sarà a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo centesimo in più. Altresì avrete accesso anche alla spedizione gratuita. Potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate e volendo potrete anche usufruire del servizio di micro pagamenti a tasso zero grazie al portale di Amazon. Infine, ci sarà la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto. Non di meno, c’è l’ottima assistenza di Amazon per due anni, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat via telefono. Una garanzia così non si era mai vista prima, vi conviene approfittarne prima che sia troppo tardi.

Samsung Galaxy S23: un peccato non averlo

Samsung Galaxy S 23 è un telefono compatto ma incredibilmente potente. Presenta un processore Qualcomm di ultima generazione, lo Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da ben 128 GB di storage interno. Il dispositivo è potentissimo perché garantisce performance eccezionali sia sul fronte gaming che nell’uso quotidiano. È un prodotto ottimo anche per chi vuole utilizzarlo per lavoro o per gestire i social. Ci sono diverse colorazioni sconto e sono tutte meravigliose.

Arriviamo poi al comparto fotografico: c’è una selfiecam fantastica per gli autoscatti e per le videochiamate, ma troverete anche tre sensori posteriori all’ultimo grido che consentono di effettuare riprese video in 4K senza il minimo problema. Bellissima poi anche la modalità software per creare contenuti professionali, adatti per i social e non solo.

A 859,00€ al posto di 979,00 € non potete lasciarlo sfuggire. Questo è un prodotto unico perché è compatto ma anche eccezionale, e la batteria da 3000 900.000 per V donerà ore ed ore di uso intenso senza il minimo problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.