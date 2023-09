Samsung Galaxy S23 FE: sempre più vicino al debutto

In queste ore, dal sito ufficiale di Samsung scopriamo che il debutto del nuovo flagship killer è alle porte. In poche parole, la pagina di supporto del Samsung Galaxy S23 FE è appena stata attivata. In rete abbiamo anche appreso che il telefono ha ricevuto la certificazione da parte dell’ente Bluetooth SIG pertanto il lancio potrebbe avvenire da un momento all’altro.

Andiamo con ordine: secondo le ultime indiscrezioni, abbiamo appreso che il Galaxy S23 FE sarà il prossimo grande smartphone di punta di Samsung. Il lancio potrebbe essere previsto per fine settembre o, al massimo, per l’inizio di ottobre, in concomitanza del debutto dei tablet Galaxy Tab S9 FE, Tab A9 e non solo. Dal web scopriamo che lo smartphone di fascia medio-alta arriverà in moltissimi mercati.

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo oggi?

Il nuovo Galaxy S23 Fan Edition è appena stato avvistato online; il device ha il numero di modello SM-S711B/DS, stando a quanto leggiamo dal sito di supporto di Samsung Kazakistan. Dal sito non vediamo quali saranno le specifiche del dispositivo ma scopriamo solo che oramai la presentazione non è poi così lontana. Unitamente a ciò, è stato avvistato anche su tantissimi portali per la certificazione online. C’è solo un piccolo dubbio; da alcuni leak si scopre che il prodotto potrebbe debuttare entro la fine dell’ultimo trimestre in alcuni mercati e all’inizio del 2024 in altri. Da noi quindi, quando arriverà?

Sul fronte delle specifiche tecniche sappiamo già che avrà un design molto simile a quello del Galaxy S23; avrà un comparto fotografico con tre sensori (50+OIS, 8 Mega con zoom ottico 2X e ultrawide da 12 Mpx) mentre anteriormente la camera sarà da 10 Megapixel. Il display sarà un pannello AMOLED da 6,4″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 hz. Sarà venduto in due varianti a seconda del mercato di riferimento; potrebbe venir lanciato con lo Snapdragon 8 Gen 1 in alcuni Paesi e in altri con l’Exynos 2200. Il tutto sarà coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage non espandibile. Il sistema operativo invece, sarà Android 13 con skin One UI 5.1. La batteria infine, sarà una cella da 4500 mAh con fast charge via cavo da 25W e wireless charging da 15W.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S21 FE 5G costa solo 429,99€ su Amazon al posto di 769,00€; è ancora oggi validissimo e noi vi consigliamo di prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.