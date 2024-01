Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE in SCONTO su Amazon

Il bundle eccezionale di Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE è oggi in super sconto del 12% su Amazon, regalando agli acquirenti un’opportunità imperdibile di possedere due dispositivi straordinari a un prezzo vantaggioso. La confezione include lo smartphone Galaxy S23 FE e gli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE, offrendo un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità con un semplice tocco. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo competitivo di soli 649,00 euro, anziché 739,00 euro.

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE: le scorte a disposizione sono quasi finite

La combinazione perfetta di eleganza e performance, lo smartphone Galaxy S23 FE presenta una cornice in metallo che richiama l’iconico design della serie Galaxy S23. Il display Dynamic AMOLED 2X offre colori vividi e nitidezza eccezionale, ideale anche in condizioni di luce variabile. La resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP68, insieme al Corning Gorilla Glass 5 anteriore e posteriore, garantisce una durata nel tempo e una protezione affidabile.

Ma il vero valore aggiunto si ottiene quando si accoppia lo smartphone con gli auricolari Galaxy Buds FE. Compatti ed ergonomici, offrono una vestibilità ottimale durante l’ascolto. Grazie alla funzione Nightography dello smartphone Galaxy, è possibile scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. Nel frattempo, i Galaxy Buds FE offrono un’esperienza di ascolto senza pari, con suoni ad alta definizione e bassi potenziati.

Gli altoparlanti a 1 via delle cuffie Bluetooth Galaxy Buds FE, abbinati alla cancellazione attiva del rumore, consentono di immergersi completamente nella musica senza distrazioni esterne. La batteria con autonomia fino a 30 ore assicura che la tua musica continui a suonare anche nelle giornate più lunghe. I comandi touch intuitivi facilitano la transizione dalla musica alle chiamate, offrendo un controllo completo con un semplice tocco.

In breve, questo bundle è una combinazione epica di stile, prestazioni e funzionalità, rendendolo un investimento ideale per coloro che cercano l’eccellenza in tutti gli aspetti della loro esperienza mobile. Approfitta dell’offerta del 12% su Amazon oggi stesso e immergiti nella grandezza di Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE. Non perdere altro tempo e acquistali al prezzo speciale di soli 649,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.