Samsung Galaxy S23 FE a soli 587€: le Galaxy Buds FE sono in regalo

Oggi Amazon propone un interessante bundle che include il Samsung Galaxy S23 FE e un paio di Galaxy Buds FE ad un prezzo estremamente competitivo. Grazie allo sconto del 20%, oggi questo bundle può essere tuo ad appena 587,56€ invece di 739,00€. Decisamente niente male, considerato che stiamo parlando di due ottimi prodotti di fascia premium.

La confezione include lo smartphone Samsung Galaxy S23 FE insieme agli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE, che possono essere collegati al telefono con un semplice tocco, offrendo un’esperienza coinvolgente e senza fili.

Lo smartphone Galaxy S23 FE presenta un elegante design con una cornice in metallo, resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP68 e vetro Corning Gorilla Glass 5 sia sul lato anteriore che posteriore. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6.4″, offre una visualizzazione luminosa e immersiva, ideale anche in condizioni di luce variabile. La batteria da 4.500 mAh assicura un’autonomia duratura per utilizzare il telefono senza preoccupazioni.

I Galaxy Buds FE sono cuffie Bluetooth True Wireless con altoparlante a 1 via, cancellazione attiva del rumore, e una batteria che offre un’autonomia fino a 30 ore. Dotati di comandi touch intuitivi, consentono di passare facilmente dalla musica alle chiamate.

Lo smartphone Galaxy S23 FE è dotato di una fotocamera professionale che cattura scatti chiari e dettagliati sia di giorno che di notte, mentre il display Dynamic AMOLED 2X offre un’esperienza visiva straordinaria anche in condizioni di luminosità variabile, con la Protezione Occhi che riduce la luce blu per affaticare meno la vista al buio. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistali assieme ad un prezzo scandalosamente basso!

