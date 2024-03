Samsung Galaxy S23 FE 5G: prezzo SUPER su Amazon, pochi pezzi

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; l’ottimo Samsung Galaxy S23 FE 5G, flagship killer uscito di recente sul mercato internazionale, costa soltanto 514,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un prodotto eccellente per il prezzo a cui viene proposto adesso con lo street price del noto portale di e-commerce americano, ma non finisce qui. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate a farlo vostro? Sbrigatevi perché al momento della stesura di questo articolo ci sono solo due pezzi.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di casa Samsung è un prodotto spettacolare, che eredita le funzionalità del modello entry level della line-up del 2023, ma introduce alcune novità rilevanti. Pensiamo al processore Samsung Exynos 2200 coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM, lo storage invece, è da 256 GB non espandibile e il design è minimal ed elegante come vuole la moda del momento. Il frame è in alluminio mentre la back cover, pulita e senza elementi disturbanti, è in vetro e supporta la ricarica wireless. La porta di ricarica infine, è una USB Type-C. C’è uno schermo AMOLED 2X flat da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e cornici sottili al seguito. La selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni. Le lenti posteriori sono eccellenti e rendono il device un perfetto cameraphone. Il modello in sconto è quello in colorazione “Graphite”.

