Samsung Galaxy S23 ed S22: fino a 300€ di cashback con BONIFICO, come averli

Il super cashback Samsung torna disponibile e ti permette di ricevere un bonifico di rimborso che arriva fino a 300€ sull’acquisto di uno smartphone Galaxy S22, S23, S23+ e anche S23 Ultra! c’è tempo fino al 16 luglio per l’acquisto e fino al 30 agosto per registrare il prodotto acquisto su Samsung Members e ottenere il rimborso.

Fra gli store dai quali poter acquistare il proprio device c’è anche Amazon, ma attenzione: è importantissimo che lo smartphone sia venduto e spedito da Amazon per poter accedere alla promozione. Quindi, non rientrano quelli venduti da negozi terzi. Decidendo di approfittare degli sconti, ai quali verrà cumulato poi il cashback, è possibile approfittare di prezzi davvero eccezionali su terminali premium.

Per approfittare della promozione, basta acquistare il proprio device preferito (più sotto troverai le migliori occasioni del momento), registrarlo su Samsung Members entro la data di scadenza, attendere la mail di convalida e poi – entro 45 giorni – riceverai il tuo cashback tramite rimborso.

Di seguito, le migliori offerte del momento su Amazon, con prezzo che includono già il rimborso:

Naturalmente, si tratta di offerta attive in questo momento, ma – data la richiesta – prezzi e disponibilità potrebbero variare rapidamente. Ancora una volta, ti ricordo di acquistare solo smartphone venduti e spediti da Amazon: è l’unico modo per accedere alla promozione. Non valgono acquisti da venditore terzo, anche se su Amazon. Approfitta adesso del cashback Samsung e concediti un ottimo smartphone a prezzo super scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.