Samsung Galaxy S23: ecco quando verrà rilasciata la nuova serie

In questi giorni si sta tanto parlando dei famigerati Samsung Galaxy S23, i prossimi top di gamma del costruttore sudcoreano. Pare che i nuovi modelli in arrivo saranno lanciati prima del previsto. Si parla di un debutto anticipato infatti, alla fine dell’anno corrente, in tempo per lo shopping natalizio. Possibile che l’azienda sudcoreana voglia anticipare di tanto i tempi?

Oramai le ammiraglie non escono più con una cadenza annuale; i produttori rilasciano più device di punta nell’arco di un anno e fra una generazione e un’altra passano sempre meno mesi. Sappiamo che a fine anno vedremo i Motorola Edge 40 Pro, i nuovi Vivo X90, la serie Xiaomi 13 e ora apprendiamo che anche Samsung voglia presentare i nuovi prodotti a brevissimo. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il portale di ET News.

Samsung Galaxy S23: come mai l’azienda vuole “bruciare” i tempi?

La line-up S22 è stata presentata a febbraio di quest’anno; considerando che la gamma S23 sarà più o meno identica, ci sembra improbabile un debutto anticipato, ma i tre nuovi modelli (Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra) sono appena stati certificati presso l’ente 3C in Cina. Il lancio potrebbe essere alle porte. Abbiamo anche visto i primi rendering CAD.

Come detto da ET News, il rilascio anticipato potrebbe essere una buona mossa per contrastare Apple con la sua serie iPhone 14 che, entro la fine dell’anno, potrebbe ottenere cifre da capogiro. Se ricordate, ad inizio mese infatti, l’OEM di Tim Cook ha annunciato la gamma di melafonini premium e sta ottenendo un successo incredibile.

Ora leggiamo che Samsung ha già condiviso una prima roadmap con i suoi partner e ha iniziato ad effettuare i primi ordini per i componenti dei device in arrivo.

Se volete fare un buon affare oggi, vi consigliamo il Galaxy S22 Ultra 5G a soli 972,00€ da Amazon.

