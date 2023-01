Samsung Galaxy S23: ecco il NUOVO design (FOTO)

In queste ore sono trapelati i rendering in altissima risoluzione relativi al nuovo Samsung Galaxy S23 prossimo al debutto. Dalle immagini possiamo vedere il design completo dello smartphone, ma anche le colorazioni disponibili al lancio.

Come molti di voi sapranno, la line-up Galaxy S23 è prossima al debutto ufficiale; l’evento Galaxy Unpacked si terrà il 1° febbraio 2023 e sarà un evento dal vivo. Dalle indiscrezioni emerse in queste settimane sappiamo che ci saranno tre modelli nella gamma, e possiamo anche dire di aver intuito – a grandi linee – come saranno fatti dal punto di vista estetico. Il nuovo report condiviso da Winfuture ci permette di dare un’occhiata da vicino al modello basico in arrivo, l’S23 vacilla.

Samsung Galaxy S23: questo il suo design completo

Vedete voi stessi che il Galaxy S23 arriverà in quattro eleganti colorazioni: Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green e Mystic Lilac. L’estetica sembra molto simile a quella del modello precedente, il Galaxy S22, ma è stata ripulita e ora il look finale è molto elegante e gradevole alla vista.

Il nuovo telefono non sembra disporre di un modulo fotografico rialzato come il predecessore; qui vediamo la scocca pulita con le lenti incastonate come gocce sul pannello. La struttura sarà in metallo ma il retro in vetro. Ovviamente, qui vediamo le medesime tinte per il frame e la cover. Non di meno, si nota la curvatura verso i bordi che ne agevolerà la presa.

Il display sarà un’unità flat da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED, con un foro sullo schermo che includerà la selfiecam da 12 Megapixel. La frequenza di aggiornamento sarà di 120 Hz. Posteriormente invece, troveremo una main camera da 50 Megapixel, un’ultrawide da 12 Mpx e un teleobiettivo da 10 Mega.

Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie da 128 o 256 GB. La batteria sarà da 3700 mAh con ricarica rapida da 25W, wireless charging e reverse charging.

