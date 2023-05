Samsung Galaxy S23 con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano 740€ (anche in 12 rate)

Ci siamo: è arrivato il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone compatto di casa Samsung conviene sempre di più e con la nuova offerta Amazon disponibile oggi può essere acquistato al prezzo scontato di 740 euro invece di 979 euro, beneficiando di uno sconto di ben 239 euro rispetto al listino.

Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione riguarda solo alcune colorazioni. Le versioni non coinvolte dalla promo sono comunque acquistabili a 779 euro.

Samsung Galaxy S23: in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il Samsung Galaxy S23 è uno degli smartphone del momento, grazie alla combinazione unica tra prestazioni e compattezza. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare, inoltre, che a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni al top. Tra le specifiche ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Tra le specifiche troviamo anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 al prezzo scontato di 740 euro invece di 979 euro. La versione in offerta è quella base, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi per gli account Amazon abilitati a questi pagamenti. L’offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.