Samsung Galaxy S23: ci saranno cambiamenti alle dimensioni, pare

Sembra che il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra sarà più grande del previsto. Avrà un aumento delle dimensioni (minimo), ma comunque significativo.

In questi giorni abbiamo letto tantissimi nuovi rumors sul futuro flagship premium del colosso sudcoreano. In primo luogo abbiamo scoperto che questa ammiraglia potrebbe disporre di un inedito fingerprint 3D Sonic di Qualcomm sul pannello anteriore ma anche di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Non dovrebbe mancare la main camera composta da un sensore principale ISOCELL HP2 da ben 200 Megapixel.

Oggi, grazie ai rumors del noto blogger tecnologico @iceuniverse, scopriamo che il Galaxy S23 Ultra avrà dimensioni di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, con un leggero aumento rispetto ai 163,3 x 77,9 x 8,9 mm del modello S22 Ultra che oggi si trova in sconto su Amazon a 1089,00€.

Samsung Galaxy S23 Ultra: tutti gli ultimi rumors

Proprio in queste ore la divisione Mobile Experience di Samsung Electronics ha confermato che il device di punta della compagnia per il 2023 presenterà un inedito sensore fotografico da 200 Megapixel (potrebbe essere l’ISOCELL HP2 da 200 Mpx); questo disporrà anche di una batteria da 5000 mAh e di un processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca. A ribadire quest’ultima indiscrezione ci ha pensato un rapporto di Ming-Chi Kuo.

Inoltre si dice che il chipmaker americano terrà lo Snapdragon Summit 2022 già a novembre, precisamente dal 15 al 17. In questo evento dovremmo conoscere il chip di nuova generazione che alimenterà le ammiraglie della prima parte del prossimo anno, S23 compresi.

In ultima analisi, leggiamo che S23 Ultra presenterà anche un inedito sensore per la scansione delle impronte digitali ad ultrasuoni (3D Sonic Max) sempre realizzato da Qualcomm. Lo abbiamo visto anche nel Vivo X80 Pro, nell’iQOO 9 Pro.

