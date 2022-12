Samsung Galaxy S23: certificato e pronto al lancio

Il debutto del nuovo flagship di Samsung, il Galaxy S23, sembra essere imminente. Il device è appena stato avvistato sul portale per la certificazione NBTC.

Samsung Galaxy S23: facciamo il punto

Come tutti sappiamo, l’OEM sudcoreano si sta preparando per svelare la nuova line-up di punta Galaxy S23. Prima del debutto scopriamo che i telefoni della serie sono già stati avvistati su molti siti per la certificazione, ma adesso questi sono passati anche attraverso il database della NBTC. Visto che ci stiamo avvicinando al nuovo anno, questo è indicativo del fatto che la società è in fermento per annunciare presto le ammiraglie next-gen. Vedremo un Galaxy Event per febbraio o quest’anno sarà anticipato a gennaio? È presto per dirlo ancora, purtroppo.

Samsung Galaxy S23 receives the NBTC certification and the Indian BIS certification. Launch imminent.#Samsung #SamsungGalaxyS23 #SamsungGalaxyS23series pic.twitter.com/RhmoSdzeOz — Mukul Sharma (@stufflistings) December 14, 2022

Osservando il leak emerso e condiviso da Mukul Sharma però, vediamo che Galaxy S23 avrà il numero di modello SM-S911B/DS. Purtroppo il tipster non ha rivelato ulteriori informazioni nel suo tweet. Tuttavia, in passato abbiamo letto che il modello base della gamma disporrà di uno schermo AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e posteriormente sarà dotato di tre sensori da 50 megapixel posti a filo con la scocca, proprio come la variante Ultra. Ci sarà poi una selfiecam da 12 Mega.

Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato con RAM veloci e storage capienti. Anche stavolta non ci sarà lo slot per l’espansione mediante microSD. I nuovi smartphone avranno la batteria che si ricaricherà con la fast charge via cavo da 25W ma sarà presente anche la wireless e la reverse charging. Dulcis in fundo, ci aspettiamo Android 13 con skin One UI 5.0 al seguito. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.

