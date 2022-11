Samsung Galaxy S23 avrà un processore più potente degli altri

Il futuro flagship Samsung Galaxy S23 potrebbe disporre di un processore Snapdragon 8 Gen 2di Qualcomm overcloccato dalla stessa casa madre. Questo è quanto emerge da un recente report trapelato sul web da qualche ora. Sarà proprio la Samsung Foundry a potenziare il chipset interno. Come dire, sarà uno SD8Gen2 con elementi “Exynos”.

Finora il gigante della tecnologia sudcoreana ha realizzato smartphone di punta con SoC Exynos per alcuni mercati, mentre con chip di Qualcomm per altri paesi. Noi europei per esempio, abbiamo sempre visto le iterazioni con il processore realizzato in casa. Tuttavia le differenze prestazioni sono sempre state elevate e gli utenti si sono sempre lamentati della controparte di Samsung rispetto ai fratelli con il SoC americano. Ora la compagnia ha deciso di fare retrofront e inserire solo i modelli Snapdragon sotto la scocca delle ammiraglie del 2023.

2 version of snapdragon

Standard sm8550 ab

Custom program

( like cortex x ) sm8550ac

It's designed for devices with unique capabilities

For sensors with built-in DRAM, unlocking feature beyond spec

8k@60, etc

For display, sony might use it for native 4k@120

Total 300hz

⬇️

— RGcloudS (@RGcloudS) November 16, 2022