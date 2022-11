Samsung Galaxy S23 arriverà con un caricabatterie SUPER SMART

Sappiamo che l’OEM sudcoreano numero uno al mondo, Samsung, sta sviluppando la futura serie di smartphone di punta per il mercato internazionale. Stiamo parlando ovviamente della line-up Galaxy S23. Ora apprendiamo che, unitamente a questi device, la compagnia sta realizzando un pad di ricarica wireless che potrebbe giungere in contemporanea al debutto delle ammiraglie. Certo, non crediamo che l’azienda lo voglia inserire nella confezione di vendita dei telefoni, ma sarà sicuramente acquistabile come accessorio separato.

Il pad di ricarica wireless potrebbe diventare disponibile per l’acquisto non prima del prossimo anno; in rete è già emerso con il numero di modello EP-P9500. Stando alle indiscrezioni, il nome di questo accessorio potrebbe essere “SmartThings Station”. Curiosamente, scopriamo che l’azienda aveva già ottenuto una domanda per un brevetto relativo ad un device simile, presentato all’USPTO diversi mesi or sono.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo del pad di ricarica wireless?

Il prefisso EP-P del numero di modello ci fa capire che si tratta di un gadget pensato per la ricarica via wireless dei prodotti. Ad ogni dobbiamo dire che la società non ha mai rilasciato un accessorio per telefoni facente parte della rete SmartThings; questo quindi, sarà il primo di una lunga serie. Dalla certificazione o dal brevetto capiamo che sarà compatibile con la tecnologia Bluetooth 5.2.

Per chi non lo sapesse, Samsung è stata la prima società che ha reso SmartThings una piattaforma intelligente pensata per i gadget domotici. Per esempio, all’SDC22 ha anche dichiarato che questa tecnologia dialogherà con Matter di Apple e con Google Home.

