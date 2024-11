Samsung Galaxy S23: a questo prezzo è il mid-range compatto da scegliere

Il Samsung Galaxy S23 non passa mai di moda ed è oggi il best buy della fascia media per chi cerca uno smartphone compatto. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24, infatti, è ora possibile acquistare il Galaxy S23 al prezzo scontato di 474 euro.

Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di un dispositivo compatto (il display è da 6,1 pollici) ma molto potente (grazie allo Snapdragon 8 Gen 2). L’acquisto può essere completato in 3 rate senza interessi con PayPal oppure Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: il compatto da prendere oggi

Il Samsung Galaxy S23 si conferma un modello ottimo per tutti gli amanti degli smartphone compatto grazie al suo display AMOLED LTPO da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. S23 è anche molto potente, con lo Snapdragon 8 Gen 2 che rappresenta una vera e propria garanzia per la fascia di prezzo.

A completare la scheda tecnica troviamo 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. La batteria è da 3.900 mAh. Tra le specifiche c’è spazio anche per la certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Sfruttando la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24, il Galaxy S23 è ora disponibile al prezzo scontato di 474 euro, con possibilità di pagare in 3 rate e con 24 mesi di garanzia. L’offerta è valida solo per un breve periodo e può essere sfruttata di seguito.