Samsung Galaxy S23+ a meno di 890€ su Amazon: OFFERTONA TOP

Se site alla ricerca di un nuovo smartphone potente, economico, grande il giusto, con un buon rapporto qualità-prezzo, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23+, il modello intermedio della line-up del 2023 del colosso sudcoreano. Costa solo 888,48€ ma è un’offerta a tempo limitato; ciò implica che potrà essere vostro a questa cifra solo e soltanto se lo comprerete adesso. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione: il device è un best buy su tutta la linea e vanta specifiche all’avanguardia, oltre ad avere un comparto fotografico di altissimo pregio. A questo prezzo è un best buy, ma correte: le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Il modello che vi consigliamo è quello Phantom Black da 8 GB di RAM e con 512 GB di memoria interna su storage UFS 4.0.

Samsung Galaxy S23+: il top di gamma dal prezzo contenuto

Questo smartphone è un vero gioiello; partiamo dallo schermo Dynamic AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Le cornici son contenute e c’è un singolo foro per la selfiecam posto al centro del pannello. Arriviamo sotto la scocca del device: c’è una batteria capiente che assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso, ha la ricarica rapida da 25W e c’è anche un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna non espandibile. Ottimo il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS che scatta foto assurde anche al buio e realizza scatti nitidi in ogni condizione di luce.

Viene venduto e spedito da Amazon ma siate molto veloci; a questo prezzo è un vero best buy su tutta la linea. Costa solo 888,48€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.