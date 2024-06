Samsung Galaxy S23 a 599€ su Amazon con Buds2 Pro in regalo (-100€ con Prime Student)

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23. Lo smartphone compatto di Samsung, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 599 euro con Galaxy Buds 2 Pro in regalo e possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per i clienti Prime Student (la versione di Amazon Prime per studenti universitari, disponibile anche con prova gratuita) c’è uno sconto extra di 100 euro ed è, quindi, possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 499 euro. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: un best buy oggi su Amazon

Il Galaxy S23 è, in questo momento, il miglior compatto sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni eccellenti e consumi ridotti. Ci sono poi 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore e al sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 con un prezzo scontato di 599 euro, ricevendo le Galaxy Buds 2 Pro in regalo. Come detto in precedenza, c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili ed è disponibile uno sconto extra di 100 euro per i clienti Prime Student. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto da Amazon ed è disponibile solo in alcune colorazioni.