Samsung Galaxy S23 5G: TUO ad un prezzo SENSAZIONALE

Samsung Galaxy S23 5G è uno dei dispositivi più interessanti del mercato; non è solo il modello entry level della line-up di punta del brand sudcoreano, ma è anche un’ammiraglia sotto tutti i punti di vista. Dal canto suo, la sua peculiarità risiede nelle dimensioni estremamente contenute: è piccolo e compatto, costa pochissimo per quel che vale e si trova spesso in sconto sui vari portale di e-commerce. Ad esempio, oggi potrà essere vostro con soli 749,90€ grazie alle offerte di Amazon e non dovrete nemmeno pagare le spese di spedizione. Non dimenticate poi che, se registrerete il device entro il 17 settembre presso il sito di Samsung, avrete diritto ad ulteriori 100€ di rimborso sul costo proposto. In poche parole lo pagherete solo 649,90€. Mica male, vero?

Samsung Galaxy S23 5G: a questo prezzo è un best buy

Lo smartphone di Samsung si presenta come un’ammiraglia compatta dalla prestazioni esagerate; il merito risiede dell’ottima struttura con cui è costruito ma anche nella sua scheda tecnica. Il cuore pulsante del device infatti, è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che si trova sotto il telaio e che fa girare fluide tutte le applicazioni. Non di meno, presenta 8 GB di RAM LPDDR5X e ben 256 GB di memoria su storage UFS 4.0, non espandibili.

Lo schermo poi, è una meraviglia per gli occhi: è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1″ con supporto all’HDR e risoluzione FullHD+. Il refresh rate invece, arriva fino a 120 Hz. Ottima la batteria che assicura un’autonomia di un giorno con un utilizzo intenso e si ricarica in un lampo con la tecnologia da 25W. Il comparto fotografico invece, è pazzesco: ci sono tre sensori che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. A soli 749,90€ è un vero best buy; ricordatevi di registrarlo sul sito dell’azienda così da avere un rimborso di 100€ sul prezzo pagato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.