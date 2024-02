Samsung Galaxy S23 5G: sconto SUPER, lo paghi solo 629€

Se siete interessati ad un flagship compatto ma potente, prestante, con specifiche al top, con un design minimal e mozzafiato e con un comparto fotografico degno di nota, allora non possiamo non consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G che, nella sua iterazione color “Phantom Black”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al seguito, costa solo 629,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è da comprare immediatamente, quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. C’è la possibilità di riceverlo in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.

Non di meno, fra le altre cose, potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete godere perfino della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung è potentissimo, dotato di specifiche al top, con un design minimal e mozzafiato e con un comparto fotografico degno di nota. Ci sono tre sensori sulla back cover e quello principale è da ben 50 Megapixel, è stabilizzato otticamente e permette di girare video di qualità cinematografica in 4K.

Non di meno, presenta una batteria capiente da oltre 3700 mAh che si ricarica in un lampo con il cavo da 25W (a proposito, il caricatore è incluso in confezione). Lo schermo è un pannello AMOLED 2X da soli 6,1 pollici fullHD+ con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. A soli 629,00€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili. A questa cifra è un best buy assoluto.

