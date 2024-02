Samsung Galaxy S23 5G con caricatore incluso: a soli 679€ è da comprare SUBITO

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta veramente speciale presente sul noto sito di Amazon; il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G, il dispositivo entry level della line-up dello scorso anno dell’OEM sudcoreano, è in super sconto al prezzo speciale di soli 679,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in questione è in colorazione “Lavander” e presenta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile. In confezione poi, troverete in omaggio il pratico caricabatterie da muro originale da 25W, compatto e comodo anche da portare in viaggio. Insomma, a questa cifra il dispositivo è da prendere subito, ma non lasciatevelo sfuggire: non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto durerà ancora la promo dedicata.

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G è uno smartphone veramente eccelso; è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e foro per la selfiecam al seguito. La risoluzione è FullHD+ e supporta l’HDR10+. Sotto la scocca invece, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage non espandibile. C’è perfino un modem 5G per la connettività next-gen. Il comparto fotografico è di punta con sensori evoluti da 50 megapixel con OIS che permettono di girare video in qualità cinematografica in 4K e di scattare immagini assurde anche al buio.

Il Galaxy S23 5G viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e senza che voi dobbiate pagare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Vi è la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e c’è perfino la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata; cosa aspettate? A soli 679,00€, con caricatore in omaggio, l’entry level della line-up premium di Samsung è da comprare immediatamente.

