Samsung Galaxy S23 5G: bastano 706€ per portarselo a casa

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso flagship Samsung Galaxy S23 5G, il top di gamma più compatto che vi sia, è oggi disponibile al prezzo consigliato di soli 706,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo viene venduto da un negozio terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano; ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy S23 5G: tutti i vantaggi di Amazon

Cominciamo con il dire che viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon; come detto, questo implica che avrà le spese di consegna gratuite. Non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa e, in più, potrete perfino fare il reso in maniera totalmente gratuita entro un mese dall’acquisto. Fra le altre cose, citiamo il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Come se non bastasse, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S23 5G si presenta come uno smartphone di punta dall’ottimo rapporto qualità-prezzo: costa solo 706,00€, spese di spedizione incluse ma è un best buy su tutta la linea. Questo è un top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Ha una batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo da 25W. Il sistema fotografico è di punta con un sensore principale da 50 Megapixel in grado di scattare foto assurde anche al buio oltre che di girare video in 4K di livello cinematografico. A questa cifra è da comprare subito ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.