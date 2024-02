Samsung Galaxy S23 5G: a soli 699€ è un TOP compatto PAZZESCO

Uno dei migliori flagship che si possano acquistare oggi su Amazon è sicuramente il Samsung Galaxy S23 5G, un prodotto compatto ma performante, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia e con un design minimal e alla moda. Viene venduto e spedito, nella sua iterazione color “Phantom Black” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con caricabatterie da 25W al seguito incluso in confezione, a soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso perché a questa cifra è un vero best buy senza paragoni e senza rivali.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti e ci sarà perfino la possibilità di dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Samsung Galaxy S23 5G: ecco perché comprarlo

Questo smartphone di punta di Samsung è un top di gamma super performante, dotato di specifiche tecniche premium. C’è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici super risoluto, con supporto all’HDR10+ e refresh rate da 120 Hz al seguito. Ci sono cornici sottili e contenute, il device è in alluminio e in vetro e c’è una batteria capiente che promette un giorno di autonomia con una singola carica. Come detto, il caricatore da 25W è incluso in confezione.

