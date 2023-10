Samsung Galaxy S23 5G: a meno di 700€ è da prendere al volo

Samsung Galaxy S23 5G è un prodotto sensazionale, piccolo ma potentissimo, dotato di uno schermo compatto da 6,1″ ma con un cuore Qualcomm di punta: sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy realizzato dal chipmaker americano proprio per la serie di ammiraglie del marchio sudcoreano. Le prestazioni sono al top, il tutto però, in un form factor tascabile e portatile. Viene venduto e spedito da Amazon e oggi, la versione in colorazione Lavander e con 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, si porterà a casa con soli 699,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è una promozione veramente esclusiva, anche perché in confezione troverete anche il pratico caricabatterie da muro da 25W.

Samsung Galaxy S23 5G: l’ammiraglia compatta da comprare

Il Galaxy S23 5G si presenta quindi come un top di gamma in tutto e per tutto, con un comparto fotografico avanzatissimo: a bordo ci sono tre sensori evoluti con camera principale da 50 Megapixel con OIS al seguito che gira video in 4K e scatta foto nitide anche al buio. Ci sono tante features smart da provare per realizzare immagini superlative con semplicità. Ottima l’autonomia, complice una batteria di dimensioni generose e un sistema ben ottimizzato (la skin One UI 5.1.1 di Samsung, abbinata ad Android 13 fa miracoli). Come detto, il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Viene venduto e spedito da Amazon e la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Voi non dovrete sborsare un singolo centesimo aggiuntivo per portarvelo a casa; si avrà accesso al reso entro un mese dall’acquisto e si potrà dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Costa solo 699,99€, spese di spedizione incluse, con caricatore in omaggio.

