Samsung Galaxy S23 5G: a 749€ è un REGALO e in omaggio c'è anche il caricabatterie

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android ma non amate i telefoni troppo grandi e generosi, vi consigliamo l’ottimo Galaxy S23 5G di Samsung, un top di gamma spaziale dalle dimensioni tascabili. Di fatto, anche se è piccolo, gode di un processore superlativo (lo Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy di Qualcomm), coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM al seguito, con 256 GB di memoria interna, ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ super risoluto con refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e supporto all’HDR10+. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un gadget imperdibile che viene proposto al prezzo speciale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo sconto è davvero generoso, infatti si parla del 28% in meno rispetto al valore originale. C’è il caricabatterie compreso nel costo dell’articolo, utile e pratico. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione Phantom Black.

Samsung Galaxy S23 5G: l’ammiraglia più compatta che vi sia

Il Galaxy S23 5G dispone, oltre di una scheda tecnica all’avanguardia, anche di una batteria capiente e generosa da 3900 mAh che assicura un giorno di autonomia con un utilizzo intenso; si ricarica in fretta e c’è anche la wireless charging. Eccellente il comparto fotografico con sensori evoluti da 50 Megapixel che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie bellissime anche al buio. La costruzione è impeccabile e la visione dei contenuti con questo device sarà pazzesca.

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Costa solo 749,00€, IVA inclusa con spese comprese. Non potete proprio lasciarvelo sfuggire, correte a prenderlo adesso.

