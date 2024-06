Samsung Galaxy S23: -40% per la versione da 256 GB, è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S23 è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo, più conveniente anche della promo cashback terminata pochi giorni fa. In questo momento, il compatto di Samsung è acquistabile al prezzo scontato di 620 euro invece di 1.039 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino della versione da 256 GB di storage. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: è il compatto da prendere

Il Samsung Galaxy S23 ha tutto quello che serve per prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo, mantenendo però dimensioni compatte. La scheda tecnica dello smartphone include un display AMOLED da 6,1 pollici. Si tratta di dimensioni oramai rarissime per il mondo degli smartphone. Chi cerca un modello davvero compatto non può che puntare su S23.

A gestire il funzionamento del dispositivo, inoltre, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, vera e propria garanzia di prestazioni elevate. Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage oltre che da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone di Samsung è dotato di Android 14, con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 256 GB al prezzo scontato di 620 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili. Lo smartphone è disponibile per l’acquisto immediato tramite il box qui di sotto.