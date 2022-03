Samsung Galaxy S22 vs iPhone 13: qual è il MENO resistente?

La serie Samsung Galaxy S22 è stata appena sottoposta a un drop test e i risultati sono stati sorprendenti. In un nuovo video di Allstate su YouTube possiamo vedere che l'intera gamma di smartphone premium del colosso sudcoreano è meno resistente dell'iPhone 13.

Guardando il video, gli ultimi e fantastici smartphone di casa Samsung sono stati sottoposti a un test di caduta per determinarne la durata facendoli cadere sulla parte anteriore, posteriore e laterale per vedere i livelli di danno.

Samsung Galaxy S22: ecco cosa è emerso

Parlando prima della caduta del frontale, S22, S22+ e S22 Ultra sono andati in frantumi durante la prima prova da sei metri sul marciapiede. In particolare, due dei tre modelli erano completamente inutilizzabili a causa del test di caduta.

In confronto, anche la serie Apple iPhone 13 è stata testata da Allstate nel settembre 2021 e ha ottenuto risultati generalmente migliori nel complesso. Per il test di caduta frontale, il melafonino è sopravvissuto alla caduta con solo lievi danni e si è rotto solo con la seconda caduta Arrivando al drop test della back cover, la serie S22 aveva tutti i pannelli posteriori completamente in frantumi, ma per il resto funzionavano bene. Tuttavia, usarli a mani nude era difficile poiché c'erano frammenti di vetro rotti. D'altra parte, i vari iPhone 13 sono sopravvissuti a due cadute con piccole crepe lungo la fotocamera e gli angoli principali.

Questi risultati sono stati replicati anche nei test di caduta laterale, soprattutto considerando che il Galaxy S22 Ultra ha un display curvo. Oltre al fatto che l'iPhone 13 è complessivamente più resistente, il telefono di Samsung è stato anche più soggetto a danni rispetto alla serie S21 di ultima generazione del brand.

Secondo Jason Siciliano, vicepresidente dell'Allstate Protection Plan, gli aggiornamenti al design dell'S22 e dell'S22 Ultra hanno “determinato un downgrade della durata rispetto ai predecessori Galaxy S21“. D'altronde… il vetro sarà anche più nobile del policarbonato, ma è decisamente meno resistente.

