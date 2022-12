Samsung Galaxy S22 Ultra scontato del 18% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un’ammiraglia unica nel panorama della telefonia mobile; ci riferiamo all’ottimo, potentissimo e eccezionale Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, un device incredibile che ha una serie di features di alto profilo; pensiamo alla S Pen incorporata nella scocca del dispositivo, alla fotocamera da 108 megapixel stabilizzata che realizza video in 8K, ai sensori che scatenano la creatività di ogni utente ma anche alle performance degne di un gaming phone. Il modello con 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di spazio interno (il più potente, a dirla tutta), è in sconto a soli 1226,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. All’interno della confezione troverete anche un pratico caricatore da 25W per la ricarica da muro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: non c’è nessuno come lui

Oltre a ricevere un charger da muro, Amazon vi da la possibilità di godere di una serie di innumerevoli vantaggi esclusivi: possibilità di effettuare il reso gratuitamente fino al 31 gennaio 2023, di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, ma ancora. Avrete diritto a ricevere un’assistenza dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Come ribadito, lo smartphone è un’ammiraglia incredibile, grazie alla sua S Pen che funziona come un digitalizzatore sullo schermo AMOLED da 6,8 pollici (che, tra l’altro, è ricco di tecnologia e di features esclusive). Il processore è un Exynos 2200 con GPU di AMD che rende fluidi anche i titoli più esosi in termini energetici e poi c’è il comparto fotografico che è degno di una fotocamera professionale: tante lenti a disposizione con un software ricco di caratteristiche e di personalizzazione. Arriva con la skin One UI aggiornabile e con Android 12 pronto per diventare presto Android 13. A 1226,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

