Samsung Galaxy S22 Ultra sarà un prodotto "GREEN"

La cover posteriore del Samsung Galaxy S22 Ultra non sembra essere realizzata né vetro né in plastica, secondo quanto dichiarato da un insider del settore.

Samsung Galaxy S22 Ultra: una back cover ecosostenibile?

Un noto tipster ha rivelato che la trama della cover posteriore del prossimo Galaxy S22 Ultra non sembra essere costruita in vetro né in plastica e potrebbe essere stata costruita con un materiale a base biologica.

Le informazioni provengono da Ice Universe che ha affermato che le informazioni provengono da “persone che hanno familiarità con la questione“. Ha condiviso un tweet in merito ma poi ha prontamente cancellato il tutto.

Il materiale esatto del pannello posteriore non sembra al momento chiaro, ma l'insider sospetta che potrebbe essere un vetro mimetico o anche un materiale completamente nuovo, possibilmente a base biologica. Con “bio-based” è probabile che l'informatore indichi un materiale ecologico o riciclabile.

Anche Realme sembra seguire una strada simile con il suo prossimo fiore all'occhiello, il Realme GT2 che, a quanto pare, utilizzerà un prodotto simile alla carta per la prima volta nel settore, con un focus speciale sull'ambiente. Potrebbe essere possibile che entrambi i flagship presentino materiali simili.

Tuttavia, sono emerse in rete diverse presunte immagini dal vivo dell'S22 Ultra e dei suoi dummy, che, se dovessero rivelarsi veritiere, sembrano mostrare il telefono con una finitura opaca non troppo diversa da quella vista sull'S21 Ultra. Ma il tweet di Ice Universe solleva la questione legata alla consistenza o alla sensazione del telefono e non al suo aspetto più superficiale.

Un commento sotto lo stesso tweet rivela inoltre che questo nuovo materiale sarà presente solo sul Galaxy S22 Ultra e che i normali modelli S22 e S22+ non arriveranno con il suddetto.

Venendo allo stesso telefono di punta, i rumor dicono che potrebbe essere rinominato come Galaxy S22 Note essendo il vero successore del Note 20 Ultra. Per quanto riguarda le specifiche, un elenco di Geekbench 5 aveva precedentemente rivelato che sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 abbinata a 8 GB, 12 GB o 16 GB di RAM. Tra le varianti potrebbe esserci anche una versione per alcuni mercati con SoC Exynos 2200 con GPU AMD.