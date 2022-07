Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo SPETTACOLARE per il Prime Day

A febbraio Samsung ha svelato la nuova linea di smartphone di punta. Stiamo parlando della serie Galaxy S22 che in pochi mesi, è riuscita ad ottenere un successo incredibile. Il modello base da 6,1“ e un piccolo gioiellino, compatto e favoloso da tenere in mano. Ma è anche potentissimo perché ha un processore Exynos 2200, 8 GB di RAM e memorie veloci da 128 GB. Ottimo anche il comparto fotografico. Il modello S22+ era in sconto ieri ad un prezzo favoloso ed è un prodotto che è super equilibrato, pensato per tutti. Arriviamo ora all’S22 Ultra 5G, il re del mercato che vanta specifiche unica e soprattutto, la S Pen inclusa nel telaio del device. Questo fa sì che lui sia l’erede spirituale del Galaxy Note 20.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: perché comprarlo oggi?

Perché non lo sapesse, Samsung ha definitivamente tolto dal commercio la line-up Galaxy Note e al suo posto ha mostrato l’S22 Ultra, un ibrido che fonde le migliori funzionalità fotografiche della gamma S e presenta perfino lo stilo capacitivo dentro la scocca. Oggi si porta a casa 1099,00€ al posto di 1379 €, con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni.

Non dimenticate che avete anche il caricatore in omaggio incluso in confezione (regalo di Amazon). Cosa volere di più? Se tutto questo non vi basta vogliamo ricordarvi che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo e ce l’assistenza clienti attiva sette giorni su sette per ben due anni. Non sappiamo come farvelo capire, ma lui è il cameraphone per eccellenza grazie alle sue ottica di alto pregio e alle sue caratteristiche tecniche da top di gamma. C’è un processore super performante, una batteria capiente che si ricarica a 45 W, tanti gigabyte di RAM e tanta memoria all’interno, però non espandibile.

A 1099,00€ con consegna gratuita in pochissimi giorni e la fare della giornata; dovete essere veloci però perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito di Amazon e soprattutto non sappiamo quanto durerà ancora la promozione. Tenete conto che i Prime days finiranno oggi a mezzanotte.

