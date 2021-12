Samsung Galaxy S22 Ultra: PERFETTO per la produttività

Il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere un telefono da gioco fantastico, ma anche uno strumento dedicato alla produttività senza paragoni.

Samsung Galaxy S22 Ultra è l'erede perfetto del Note

Sebbene gli smartphone di punta di Samsung racchiudano hardware di fascia alta, non sono particolarmente venerati come dispositivi pronti per il gioco. Sia la serie S20 che S21 sono state piuttosto criticate sul versante gaming. Tuttavia, le cose potrebbero andare meglio con la serie Galaxy S22 se si deve credere a un noto informatore.

Ice Universe ha riferito che il Galaxy S22 Ultra alimentato da Snapdragon 8 Gen 1 dovrebbe reagire bene sotto carico sostenuto (leggasi durante il gaming). Il gioco in questione era Genshin Impact, uno dei titoli per dispositivi mobili graficamente più impegnativi. A differenza dell'S21 Ultra, che ha inviato una notifica di surriscaldamento dopo un po' di tempo, il telefono non sembrava subire un throttling termico.

I punteggi iniziali del benchmark relativi hanno Snapdragon 8 Gen 1 hanno dipinto un quadro cupo legato al chipset. Molti hanno dato la colpa al nodo 4nm di Samsung su cui si basa il SoC. Mentre i problemi termici in passato affliggevano i processori di Qualcomm Snapdragon, questa volta le cose non sembrano essere andate storte, come suggeriscono alcune recensioni del Moto Edge X30, il primo telefono al mondo con SD 8 Gen 1.

Tuttavia, questo ci lascia ancora con dubbi persistenti sulle varianti dell'S22 alimentate da Exynos 2200. Sebbene includerà una GPU AMD Radeon probabilmente superiore, i giocatori saranno ansiosi di scoprire come si comporterà il device sotto stress, specialmente in titoli come Genshin Impact. Ice Universe ha dichiarato che alcune nuove informazioni sull'Exynos 2200 emergeranno più tardi nella giornata di oggi, quindi restate connessi.

Sul fronte della produttività invece, il motivo per cui S22 Ultra sarà il business-phone per eccellenza è molto semplice: la S Pen incorporata. Questa feature, ampiamente apprezzata sui Galaxy Note di un tempo, sarà in grado di cambiare le carte in tavola dei professionisti: una nota al volo, segnare un bilancio, prendere appunti e condividerli fra i diversi device con un tap, insomma. La S Pen non è solo per creativi e Samsung ce lo ha sempre insegnato.