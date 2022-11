Samsung Galaxy S22 Ultra: OFFERTA IMPERDIBILE per il BLACK FRIDAY (-410€)

Se state cercando uno smartphone top di gamma di casa Samsung, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del Galaxy S22 Ultra 5G, l’ammiraglia premium con processore Exynos 2200 avente modem 5G integrato e GPU di AMD. Questo è un prodotto semplicemente meraviglioso perché gode del pennino capacitivo S Pen, un elemento che è in grado di cambiare radicalmente la vostra produttività. Se siete soliti prendere tanti appunti e segnarvi le cose sul device, questo gioiello potrà essere il telefono che farà al caso vostro.

Ma le sorprese non finiscono qui: è anche un cameraphone di alto profilo, grazie alle sue lenti incredibili con sensore principale stabilizzato da ben 108 Megapixel che gira video in 8K. Pensate che la versione da 8+128 GB si trova a soli 869,90€ con le spese di spedizione gratuite e incluse nel costo dell’articolo. Il risparmio è davvero notevole: si passa da 1279,90€ con circa 400€ di sconto sul prezzo di listino. Follia da Black Friday, semplicemente.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: che affare a questo prezzo

Fra le altre cose dobbiamo segnalare che questo smartphone è un prodotto venduto e spedito da Amazon stessa e ciò implica numerosi vantaggi esclusivi. Citiamo le spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del gadget, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito, ma ancora: si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Come detto, l’ammiraglia è un telefono incredibile, grande, con uno schermo molto luminoso e ben risoluto, con tante ottiche premium, un processore che garantisce performance da gaming e una S Pen che rivoluziona l’esperienza d’uso. In confezione troverete anche un caricatore da 25W in omaggio. Se siete interessati, fate presto: potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. A solo 869,90€ prevediamo che andrà a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.