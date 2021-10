Samsung Galaxy S22 Ultra: grandi novità in arrivo per la ricarica rapida!

Si torna a parlare ancora una volta di Samsung Galaxy S22, prossima gamma di smartphone flagship della società sudcoreana. Dopo la pubblicazione dei render della variante Ultra da parte di Let’s Go Digital (in copertina, invece, trovate quelli forniti da OnLeaks), ora si discute sulla velocità di ricarica del medesimo modello. Preparatevi, perché potrebbero esserci delle ottime sorprese.

Samsung Galaxy S22: i dettagli sulla ricarica rapida

A parlarne è stato Ice Universe, tipster che di recente si è detto certo del lancio di Xiaomi 12 a dicembre. Senza fermarsi, egli ha deciso di discutere anche del rivale Samsung Galaxy S22 Ultra. Secondo lui, quest’ultimo dovrebbe infatti supportare la ricarica rapida da 45 W. In altre parole, dovrebbe riuscire a caricarsi dallo 0% al 70% in 35 minuti, sempre se si tratterà di una cella da 5.000 mAh.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 min 70% — Ice universe (@UniverseIce) October 23, 2021

Gli amanti del mondo smartphone sicuramente osserveranno che Xiaomi, OnePlus, Asus e tanti altri brand offrono una velocità di ricarica notevolmente superiore. Per esempio, Xiaomi Mi 11 Ultra supporta la ricarica rapida a 67 W anche wireless. O ancora, lo smartphone da gaming Xiaomi Black Shark 4S Pro supporta la ricarica da 120 W. Insomma, non dovrebbe trattarsi di una grandissima novità per il marchio sudcoreano.

Tuttavia, se si considera che Samsung Galaxy S21 Ultra offriva soltanto la ricarica da 25 W, l’implementazione della ricarica a 45 W sul successore Galaxy S22 Ultra è a tutti gli effetti un importante passo in avanti. Non eccezionale, ma pur sempre importante.

Ice Universe non si è allargato con altre indiscrezioni a proposito del dispositivo, ma in rete se ne è parlato già nel corso delle scorse settimane. Secondo gli informatori del settore, con la serie Galaxy S22 dovrebbe debuttare il chipset Exynos 2200 con GPU AMD dall’architettura RDNA2. Per quanto riguarda, invece, il comparto fotocamera, si parla di un sensore principale posteriore da 50 megapixel accompagnato da un ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Nel caso di Galaxy S22 Ultra, il sensore principale dovrebbe essere invece da 108 MP. Mancano, infine, dettagli su display e tagli di memoria. Come da prassi, consigliamo di prendere con le molle queste voci di mercato.