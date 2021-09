Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco come sarà (FOTO)

Samsung Galaxy S22 Ultra emerge in nuovi render 3D in queste ore. Ricordiamo che l'OEM sudcoreano dovrebbe annunciare la serie S22 il prossimo anno, ma già da diverso tempo sono emersi i primi dettagli relativi alla futura line-up.

Samsung Galaxy S22 Ultra in nuovi meravigliosi render 3D

I render provengono dal famigerato leaker Onleaks in collaborazione con DigitIndia. Le immagini ci forniscono una prima occhiata al device e ci suggeriscono cosa aspettarci dal modello di punta. Vediamo insieme quali sono i cambiamenti chiave rispetto all'iterazione 2021.

Sembra che i render rivelano che il Galaxy S22 Ultra porterà un nuovo form factor. Avrà una back cover simile a quella del Galaxy Note 20, il che significa che ci saranno angoli stondati su tutti e quattro i lati.

Secondo la pubblicazione, lo smartphone sarà dotato di uno schermo curvo da 6,8 pollici. Secondo quanto riferito, si tratterà di un pannello AMOLED con un'elevata frequenza di aggiornamento. Precisamente, il dispositivo misurerà 8,9 mm di spessore e avrà le seguenti dimensioni: 163,2 x 77,9 mm.

È interessante notare che l'isola della fotocamera posteriore sembra sporgere in maniera prepotente e pare che disponga di un design completamente rinnovato. Il suddetto modulo dovrebbe contenere quattro fotocamere e un flash LED. Lo smartphone infine, vanterà una porta USB di tipo C, una griglia dell'altoparlante e un microfono nella parte inferiore. Non mancherà un microfono secondario e un vano SIM nella parte superiore.

Proprio come l'anno scorso, anche il prossimo S22 Ultra avrà il supporto per S-Pen. La S-Pen verrà posizionata in uno slot inserito accanto alla griglia dello speaker sul frame laterale basso.

Detto questo, il flagship potrebbe essere dotato anche di alcune funzionalità incentrate sulla S-Pen. Sotto il cofano, ci aspettiamo che sia alimentato dal SoC Snapdragon di punta o dal chipset Exynos con GPU di AMD.

A parte questo, il resto dei dettagli del telefono è ancora sconosciuto. C'è ancora molto tempo prima che Samsung svelio ufficialmente la serie di device premium del 2022.

Prima della sua presentazione, ci aspettiamo di vedere nuove indiscrezioni e rumors nelle settimane a venire.