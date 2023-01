Samsung Galaxy S22 Ultra: con QUEST'OFFERTA di Amazon è davvero IMPERDIBILE (anche in 12 rate)

A distanza di quasi un anno dalla presentazione ufficiale, il Samsung Galaxy S22 Ultra diventa ancora più conveniente e continua ad essere il riferimento assoluto del mercato smartphone in termini di prestazioni, produttività e funzionalità aggiuntive. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il top di gamma di Samsung ad un prezzo davvero conveniente.

Attualmente e per un periodo di tempo limitato, infatti, Amazon propone lo smartphone al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.279 euro per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage con possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 79 euro. Si tratta di uno sconto reale di ben 320 euro per lo smartphone.

Da notare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione 12/256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.139 euro invece di 1.379 euro. Anche in questo caso con possibilità di acquisto in 12 rate mensili. L’offerta proposta da Amazon è a tempo limitato e può essere sfruttata direttamente online, dal link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il top di gamma è sempre più conveniente

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è un vero e proprio punto di riferimento del mercato smartphone grazie all’ottimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone può contare su di un comparto fotografico di primissimo livello in cui spicca il sensore principale da 108 Megapixel.

Ottima anche l’autonomia grazie alla batteria da 5.000 mAh. Lato software c’è l’eccellente supporto di Samsung che garantirà aggiornamenti per diversi anni e ha già portato Android 13 con la nuova One UI per il suo top di gamma.

Con la nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra al prezzo scontato di 949 euro invece di 1.279 euro. L’offerta è da cogliere al volo anche grazie alla possibilità di sfruttare l’acquisto in 12 rate mensili da 79 euro.

