Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, prezzo in picchiata: oggi risparmi 572 euro

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è un dispositivo di punta che, ancora oggi, offre caratteristiche estremamente avanzate, sbaragliando la concorrenza grazie al suo design elegante e robusto. Attualmente è in offerta a 706,16€ con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 1.279€: per pochissimo tempo è tuo con un risparmio di ben 572€.

Il Galaxy S22 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione WQHD+ (3088 x 1440 pixel) e supporto per una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, che offre immagini fluide e una luminosità di picco fino a 1750 nits, ideale per l’uso all’aperto anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo è protetto da Gorilla Glass Victus+ sia sul fronte che sul retro, e ha una cornice in Armor Aluminum, garantendo una robustezza notevole.

Il comparto fotografico è semplicemente formidabile, ancora oggi trai migliori della categoria. Include una fotocamera principale da 108MP, una ultra grandangolare da 12MP e due teleobiettivi da 10MP con zoom ottico 3x e 10x. Questa configurazione consente di scattare foto dettagliate e nitide in varie condizioni di luce e di registrare video in 8K. La fotocamera frontale da 40MP è perfetta per selfie di alta qualità e videoconferenze. Inoltre, il dispositivo supporta il formato RAW a 16 bit tramite l’app Expert RAW, offrendo opzioni di editing professionali. Davvero difficile fare di meglio senza salire sopra la soglia critica dei 1000€.

Il Galaxy S22 Ultra include anche la S Pen integrata, eredità della serie Note, che consente di prendere appunti, disegnare e navigare con maggiore precisione. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia, supportata dalla ricarica rapida e wireless. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora a con uno sconto di 572€!