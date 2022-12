Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: prezzo da Best Buy per poche ore su Amazon

Il meraviglioso, potente e gigantesco Samsung Galaxy S22 Ultra 5G scende sotto la soglia psicologica dei 1000€; si trova in super sconto su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device. Inutile dirvi che si tratta di un ottimo prezzo per un flagship unico al mondo. Di fatto, è l’unico telefono che dispone di un pennino incorporato nella scocca su un pannello digitalizzatole da oltre 6,8 pollici. Sì, è grande, ma è un vero gioiello votato all’utilizzo business e multimediale. La versione in sconto è quella con 8 GB di memoria RAM e con 128 GB di storage interno; tanto spazio a disposizione per un’ammiraglia senza eguali. Se proprio dovesse servirvi più storage, vi consigliamo di prendere in considerazione uno dei tanti servizi di cloud.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a soli 949,00€ su Amazon

Il risparmio è davvero elevato; pensate che rispetto al costo originario si possono risparmiare centinaia di euro. Parliamo del 26% in meno sul prezzo di listino. Di base costerebbe 1279,00€ ma lo portate a casa con 949,00€ e ci sono due anni di garanzia inclusi. Non di meno, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e si può anche usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

Questo smartphone è potentissimo: è dotato di un processore Exynos 2200 con GPU di AMD, ma ha anche un pannello leader del settore con tutte le tecnologie di ultima generazione. La main camera da 108 Megapixel è stabilizzata e a bordo troverete ottiche tele, ultrawide, macro e non solo, che saranno in grado di stupirvi. Pensate che può realizzare foto al buio e video in 8K.

A soli 949,00€ è un telefono da prendere seriamente in considerazione, soprattutto perché è in super sconto e perché è un flagship eccezionale. Siate veloci perché potrebbe andare a ruba in pochissime ore.

