Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: prezzo da BEST BUY, corri a prenderlo

C’è un’incredibile offerta oggi su Amazon che renderà felici tutti i fan di casa Samsung. Il super top di gamma, il Galaxy S22 Ultra 5G, si trova in super sconto a soli 869,00€. No, non è ancora il Black Friday eppure questa promozione ha un sapore meraviglioso. A questo prezzo infatti vi porterete a casa un’ammiraglia senza eguali, senza competitor, unica nel mercato della telefonia mobile. Il motivo è presto detto: schermo stupendo, fotocamere incredibili, S Pen incorporata nella scocca, processore potentissimo e design accattivante. È un po’ grande, ma è un prodotto più unico che raro.

Non preoccupatevi se lo vedete come “non disponibile”. Voi effettuate comunque l’acquisto così quando tornerà sullo store, lo avrete assicurato a questo prezzo. Altrimenti c’è il rischio che vi perdiate l’offerta.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: a questo prezzo è da comprare al volo

Saremo onesti: anche i fan di Apple sono sempre attratti dalle ammiraglie di Samsung e questo gioiello non è altro che un device incredibile, potente, ricco di features spaziali che permette di compiere operazioni inaudite. La S Pen è la vera killer feature del gioiellino in questione.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che il prodotto in questione è potentissimo: ha un chip Exynos 2200 con chip AMD sotto la scocca che rende l’ammiraglia sempre veloce e performante. Lo schermo è un’unità Super FluidAMOLED da 6,8″ con refresh rate variabile fino a 120 Hz e non solo. C’è il supporto al Dual SIM 5G, troviamo una batteria top da 5000 mAh con ricarica rapida al seguito, wireless charging e riverse charging.

La S Pen, come detto, è la vera killer feature. Inutile dirvi che non c’è un altro device con pennino incorporato in commercio. A questo prezzo, ve lo ripetiamo, è da Best Buy assoluto, ma non fatevelo sfuggire.

