Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: c'è un nuovo calo di prezzo (-106€)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G si distingue non solo per le sue funzionalità esclusive ma anche per la qualità costruttiva eccellente. Parliamo di uno smartphone top di gamma che, oltretutto, surclassa la concorrenza per via della straordinaria S Pen: un valore aggiunto ormai irrinunciabile per i professionisti. Memoria a volontà, prestazioni incredibili, autonomia sterminata: insomma, ha tutto.

L’offerta sta per terminare, non perdere quest’occasione ed effettua il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto last minute del 10%, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in colorazione Phantom White sarà tuo ad un prezzo di soli 955 euro anziché 1061 euro.

Prezzo in picchiata per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S22 Ultra monta uno spettacolare display AMOLED con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il processore da 4 nm è assistito da 512 GB di storage e ben 12 GB di memoria RAM: performance eccezionali in ogni contesto. Va certamente sottolineata la presenza della S Pen, in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dello smartphone.

Le fotografie sono un altro punto di forza di questo telefono: sul retro abbiamo ben 4 sensori, con lente principale da 108 MP in grado di catturare scatti mozzafiato anche di notte. Velocità stellari durante la navigazione su internet, grazie alla connettività 5G. Infine, con una batteria da 5000 mAh, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in grado di accompagnarti senza problemi per tutto l’arco della giornata.

I modelli a disposizione stanno per finire, segui l’istinto ed aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra risparmiando oltre 106 euro: lo riceverai a casa senza spese di consegna e con caricatore incluso.