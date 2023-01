Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a soli 999€: FOLLIA di Amazon, correte

Se state cercando un’ammiraglia Android unica, dal display generoso, con una fotocamera incredibile e con features orientate alla produttività, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del super top di gamma Galaxy S22 Ultra 5G di Samsung, un telefono fantastico, dotato di lenti da fuoriclasse, di un processore volto al gaming (grazie anche alla GPU di AMD) e con la S Pen incorporata nella scocca. Il display vi farà innamorare, semplicemente: parliamo di un pannello Dynamic AMOLED di ultima generazione con luminosità incredibile, risoluzione pazzesca e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Questo gioiello lo portate a casa con soli 999,00€ al posto di 1279,00€ grazie agli sconti di Amazon. La versione in sconto presenta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. In più, la colorazione è l’elegantissima Phantom White che rende lo smartphone bellissimo anche dal punto di vista estetico. Come non citare però la S Pen incorporata nel telaio del prodotto: è un pennino capacitivo che gode di funzionalità premium pensate per chi prende spesso appunti in giro, per chi disegna. È praticamente un digitalizzatole portatile.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: Best Buy a questo prezzo

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; pensiamo alle spese di spedizione incluse nel costo del device, alla consegna celere in pochissimi giorni, alla possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto o alla possibilità di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con il sistema interno al sito o con la piattaforma di Cofidis.

A soli 999,00€ il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è il cameraphone di punta da acquistare oggi. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. È venduto e spedito da Amazon pertanto godrà della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.