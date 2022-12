Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a meno di 900€: è il REGALO di NATALE perfetto

Se state cercando uno smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, abbiamo la soluzione ideale che farà al caso vostro. Parliamo del meraviglioso flagship Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, un prodotto unico nel suo genere, dotato di una batteria eccellente, uno schermo da fuoriclasse, un processore all’avanguardia e un pennino capacitivo integrato nella scocca (come i vecchi Galaxy Note). Questo è un prodotto meraviglioso che si può portare a casa con soli 899,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

Inutile dirvi tutti i vantaggi dell’acquistare un simile prodotto da Amazon, vero? Consegna gratuita e veloce in pochissimi giorni (sarà a casa vostra in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale), garanzia di due anni con supporto tecnico attivo via chat o via telefono tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e infine possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. In confezione troverete anche il caricatore da muro da 25W, un omaggio da parte del portale di e-commerce.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: ammiraglia ad un prezzo da Best Buy

La S Pen è integrata nella scocca del telefono; vi basterà estrarla per prendere appunti, disegnare, editare foto e video con semplicità, direttamente dal vostro smartphone. La latenza sarà pari a zero e su Samsung Notes avrete un’esperienza simile a quella che si avrebbe con una penna ad inchiostro.

Lo schermo del telefono è un Dynamic AMOLED con ben 1750 nits di luminosità e si vede benissimo in ogni condizione di luce. Non dimenticate che le fotocamere sono stupende e realizzano video meravigliosi anche di notte con la modalità Nightography. La main camera è un’ottica da 108 Megapixel che gira video in 8K.

Insomma, questo è un flagship tutto da scoprire, giorno dopo giorno. A 899,00€ al posto di 1279,00€ è da acquistare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.