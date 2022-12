Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a 879€: il REGALO di Natale da non lasciarsi sfuggire

Se state cercando l’ammiraglia premium di Samsung, abbiamo una bellissima notizia per voi. Oggi il meraviglioso gigante dell’OEM sudcoreano, il Galaxy S22 Ultra 5G, si porta a casa con soli 879,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo. È un’offerta con i fiocchi, pensata soprattutto in vista del Natale. Avete la possibilità di fare (o farvi, perché no) un meraviglioso regalo. Il flagship in questione è una chimera nel mondo della telefonia mobile, un vero e proprio gioiello che presenta caratteristiche uniche nel suo genere.

Samsung Galaxy S22 Ultra: l’ammiraglia senza rivali

In primo luogo segnaliamo che è il cameraphone perfetto, dotato di un sensore principale ISOCELL da ben 108 Megapixel che gira video in 8K, in 4K HDR e realizza scatti unici grazie alle sue ottiche di punta presenti sulla back cover. È un batteryphone, dotato di una cella energetica che assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica. A proposito, il caricatore da muro è compreso nel prezzo del telefono.

Come non citare poi il display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con HDR10+, refresh rate variabile fino a 120 Hz con 1750 nit di luminosità massima. Insomma, un pannello da primo della classe con foro per la selfiecam da 40 Megapixel sulla parte posteriore. Non manca poi la ricarica wireless e la reverse charging per caricare altri dispositivi come cuffie, auricolari, smartwatch direttamente dalla cover del Galaxy S22 Ultra.

Lo abbiamo definito “lo smartphone senza rivali” perché è l’unico top di gamma che dispone di un pennino capacitivo (la meravigliosa S Pen unica nel suo genere) integrata nella scocca. Fidatevi: questo accessorio cambia completamente l’esperienza d’uso del gadget in questione.

A soli 879,00€ con spese di spedizione incluse, garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, Galaxy S22 Ultra 5G è il prodotto di Samsung da acquistare oggi. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.